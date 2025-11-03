La Fiera di San Martino sta per iniziare Dal 7 novembre è festa a Castelmassa

La 207° edizione della Fiera Nazionale di San Martino si terrà a Castelmassa (RO) dal 7 al 10 novembre prossimi. Si tratta certamente di uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno nel Polesine. Quattro giornate di mercati, spettacoli, buon cibo e momenti di incontro che celebrano il patrono e portano vita e colore nel centro del paese. Un appuntamento, insomma, che unisce fede e tradizione. La sua storia è lunga e prestigiosa: nasce come celebrazione religiosa in onore del santo patrono, ma oggi è diventata una vera e propria festa di comunità, che unisce tutto un territorio, che si ritrova nel ricordo e nel rispetto delle proprie tradizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

