La Festa di Castagnatura ha chiuso il 2025 di eventi di Raggiolo
Arezzo, 3 novembre 2025 – Il 2025 di eventi di Raggiolo è terminato con la Festa di Castagnatura. Il tradizionale appuntamento autunnale organizzato da Brigata di Raggiolo e Comune di Ortignano Raggiolo ha animato il borgo casentinese per due giornate ricche di iniziative che hanno coinvolto centinaia di visitatori di ogni età dalla provincia di Arezzo e dalle province limitrofe, accompagnando alla scoperta di sapori, saperi, storie e usanze della “civiltà della castagna”. Tra i momenti più caratteristici è rientrata la cena in piazza San Michele attorno al grande ceppo acceso a cui era presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani insieme al neoconsigliere regionale Bernard Dika e a Vincenzo Ceccarelli, oltre a Pier Francesco Zazo (già ambasciatore italiano in Ucraina), Giampaolo Tellini (sindaco di Chiusi della Verna) e Federico Lorenzoni (sindaco di Poppi). 🔗 Leggi su Lanazione.it
