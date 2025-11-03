La F1 vuole gare più belle si va verso una rivoluzione totale | nel 2026 nuove regole per i pit stop

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Liberty Media vorrebbe l'obbligatorietà del doppio pit stop nel Mondiale di Formula 1 del 2026. La F1 Commission valuterà la proposta sul tavolo, che potrebbe rivoluzionare il circus che nella prossima stagione affronterà un cambiamento regolamentare epocale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

