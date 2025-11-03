La F1 vuole gare più belle si va verso una rivoluzione totale | nel 2026 nuove regole per i pit stop
Liberty Media vorrebbe l'obbligatorietà del doppio pit stop nel Mondiale di Formula 1 del 2026. La F1 Commission valuterà la proposta sul tavolo, che potrebbe rivoluzionare il circus che nella prossima stagione affronterà un cambiamento regolamentare epocale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
F1 | GP degli Stati Uniti: ben 4 le strategie possibili grazie al salto di mescola - Il salto di mescola dovrebbe aiutare la Hard a essere considerata come potenziale gomma da gara dato l'alto degrado visto sulle Medium nella giornata di ieri. Segnala msn.com
F1: Verstappen, in gara serve di più per combattere McLaren - "Domani dovremo essere più precisi in assetto da gara per combattere le McLaren. Riporta ansa.it