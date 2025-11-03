Il filosofo Friedrich Nietzsche definiva i moralisti come coloro che, non potendo razzolare male, si attrezzano per predicare fin troppo bene. È la prima cosa che mi è venuta in mente leggendo del gruppetto di sedicenti femministe radicali che – stando a quanto riferito per prima da Selvaggia Lucarelli su questo giornale e alle attività della magistratura inquirente – si sarebbero distinte per comportamenti e frasi diametralmente opposte al politicamente corretto e al rispetto delle minoranze discriminate o perseguitate sulla cui difesa hanno pur costruito la propria notorietà. Non è la prima e certamente non sarà l’ultima volta che questi nostri tempi sciagurati e mediocri ci mettono di fronte a figure patetiche e, tutto sommato, dannose come quelle summenzionate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La doppia morale degli influencer: quando il moralismo nasconde turpitudini