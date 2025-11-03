La cultura crea anche lavoro

C’è un errore diffuso, quasi un riflesso condizionato, che continua a frenare la crescita del nostro Paese: pensare che la cultura sia solo memoria, un elegante esercizio di nostalgia, utile per celebrare il passato ma poco rilevante per il presente. In realtà, la cultura è – e può essere sempre di più – un motore economico concreto, capace di generare occupazione, sviluppo, indotto e identità. L’iniziativa del Comitato Saifo per ridare vita alla Liburna romana ne è la prova tangibile ( leggi qui ). Un progetto che non si limita a recuperare un simbolo della storia marittima di Fiumicino, ma che punta a trasformare la conoscenza in opportunità, coinvolgendo artigiani, maestranze, archeologi, ingegneri, comunicatori, giovani studenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

