La crisi violenta nell' anima americana

Negli anni Sessanta e Settanta l'America conobbe un'ondata di terrorismo politico. I radicali di sinistra dirottavano aerei, piazzavano bombe negli edifici pubblici, assassinavano agenti di polizia. Erano organizzati, appartenenti a gruppi come i Weathermen o l'Armata di Liberazione Nera. Credevano in una causa, per quanto delirante: la rivoluzione, l'anticapitalismo, la liberazione dei prigionieri politici. Erano violenti, ma razionali nella loro logica distorta. Oggi, invece, è emersa una forma di violenza completamente diversa: un terrorismo senza struttura, senza ideologia, senza scopo riconoscibile.

