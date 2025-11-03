La Correggese rimane al palo
PIACENZA 2 CORREGGESE 1 PIACENZA (4-3-1-2): Ribero; Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Zaffalon (1’ st Pizzi); Lordkipanidze, Putzolu, Poledri; Campagna (28’ st Mazzaglia); Mustacchio (32’ st D’Agostino), Trombetta (35’ st Pino). A disp.: Kolgecaj, Silva, Bianchetti, Cabri, Garnero. All. Franzini. CORREGGESE (4-2-3-1): Mantini; Ghizzardi (20’ st Cappelluzzo), Giorgini, Ferraresi, Panizzi; Squarzoni (1’ st Taparelli), Galli; Siligardi, Pampaloni, Errichiello (31’ st Calì); Berni (1’ st Arrondini). A disp: Narduzzo, Carini, Gualdi, Truzzi, Zarrillo. All. Domizzi. Arbitro: Pica di Roma 1 (Camilli e Iozzia di Roma 1). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
