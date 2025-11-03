La Coppa Davis spinge anche sui prezzi | hotel su del 40% in una settimana

Bolognatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Febbre del grande tennis non solo sui campi da gioco: a Bologna, l'arrivo delle finali di Coppa Davis, con biglietti quasi esauriti, ha creato una impennata sui prezzi degli alloggi. A rivelarlo è un'analisi di Maiora Solutions, società specializzata in intelligenza artificiale e revenue. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

