La Cooking Cup 2025 di vela va all' imbarcazione Theresa

Ilpescara.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imbarcazione Theresa dell’armatore Andrea Di Nicolantonio, ha vinto l'edizione 2025 della Cooking Cup, la classica veleggiata organizzata a Pescara dal Circolo Nautico in collaborazione con il porto turistico del Marina. L'imbarcazione ha dunque vinto anche il Trofeo Challeger Scavolini Store. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

