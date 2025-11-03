La Cooking Cup 2025 di vela va all' imbarcazione Theresa
L'imbarcazione Theresa dell’armatore Andrea Di Nicolantonio, ha vinto l'edizione 2025 della Cooking Cup, la classica veleggiata organizzata a Pescara dal Circolo Nautico in collaborazione con il porto turistico del Marina. L'imbarcazione ha dunque vinto anche il Trofeo Challeger Scavolini Store. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
