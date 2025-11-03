L o spettacolo è andato in scena, ma l’atmosfera era diversa. Sul palco di Ballando con le stelle, dove solitamente regnano ritmo e leggerezza, è calato un silenzio denso di emozione. Nella sesta puntata, Milly Carlucci ha voluto rivolgere un pensiero speciale ad Andrea Delogu, assente dopo la tragica morte del fratello Evan, appena diciottenne. La conduttrice si è rivolta alla collega e concorrente del dancing show di Rai 1 con parole che hanno toccato tutti: «Se sei davanti al televisore o se qualcuno ti può dire, vogliamo dirti che non ci sono parole per lenire un dolore così grande, però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo a braccia aperte, con tutto il nostro affetto ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice ha fatto fatica a trattenere le lacrime nel suo messaggio alla concorrente dello show, colpita da un gravissimo lutto nei giorni scorsi