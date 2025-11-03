La Comunità energetica rinnovabile comunale è attiva | aperte le adesioni per accedere ai bonus Pnrr
Riccione compie un passo decisivo verso un futuro più sostenibile basato sull’energia pulita, la cooperazione sociale e il risparmio energetico. È infatti ufficialmente attiva la Comunità energetica rinnovabile (Cer) del Comune di Riccione, che da oggi consente a cittadini, imprese e associazioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
LA COMUNITA' ENERGETICA DELLA PIANA E' REALTA' Eletta la presidente e tutti gli altri organi della prima CER della Piana. L'assemblea si è tenuta nella sala consiliare del comune di Cinquefrondi - facebook.com Vai su Facebook
Castellanza entra nella Comunità Energetica Rinnovabile - Sono questi gli obiettivi perseguiti dall’adesione del Comune di Castellanza alla multicabina Malpensa Insub ... Riporta legnanonews.com
Il consiglio comunale “battezza” la Comunità Energetica Rinnovabile - Con l'approvazione dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento nasce ufficialmente la Cer di Massarosa ... Secondo noitv.it
Castronno entra nella Comunità Energetica Rinnovabile: via libera dal consiglio comunale - Approvata l’adesione all’associazione Malpensa Insubria ETS, passo decisivo per partecipare al progetto condiviso con altri Comuni del territorio. Secondo laprovinciadivarese.it