La compagna fuma lui non lo accetta | la perseguita e la picchia scatta il divieto di avvicinamento

Un 41enne di Guastalla, ossessionato dal fatto che la compagna fumasse, l’ha perseguitata con minacce, pedinamenti e aggressioni. Dopo la denuncia, il Tribunale di Reggio Emilia ha disposto per lui il divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

