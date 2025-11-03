La Colligiana sbanda di nuovo e cade in casa Ricci punisce nel recupero Quinto ko di fila
COLLIGIANA 0 SANSOVINO 1 COLLIGIANA: Conti, Donati (C), Gianneschi, Pierucci, Mariani, Finetti (43’ pt Simi), Calamassi (32’ st Dini), Cicali, Poli, Bouhamed (36’ st Bartalini), Montagna (34’ st Vitale). Panchina: Di Bonito, Grassini, Nacci, Baccani, Cosentino. Allenatore Guidi. SANSOVINO: Tinferanza, Artini, Tognetti, Bega, Cacioppini, Sabatini (C), Rosi (42’ st Sacconi), Privitera (30’ st Cantatore), Zhupa (36’ st Iacomoni), Benucci, Mirante (32’ st Ricci). Panchina: Buzzini, Rossi, Pasquinuzzi, Chioccioli, Vasseur. Allenatore Chini. Arbitro: Cornello (Firenze). Reti: 47’ st Ricci (S). Note: Angoli 3-2; ammoniti Donati, Gianneschi, Cacioppini, Ricci; espulso il preparatore dei portieri Gambelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net