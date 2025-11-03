La classifica di Serie A dopo 10 giornate è cortissima | quanti punti servono per vincere lo Scudetto
Dopo 10 giornate c'è una classifica cortissima in Serie A. Sei squadre sono comprese in appena 4 punti, con il Napoli capolista a quota 22. Basandosi sulla media attuale potrebbero servire meno punti rispetto al solito per vincere lo Scudetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
