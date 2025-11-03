La classifica delle province più pericolose d' Italia per numero di reati Milano è prima una pugliese tra le prime 30 Fenomeno baby criminalità

Quotidianodipuglia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano è la provincia più pericolosa d'Italia. O almeno quella nella quale sono stati commessi più reati nel 2024. Lo stabilisce lo studio sull'indice di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

la classifica delle province pi249 pericolose d italia per numero di reati milano 232 prima una pugliese tra le prime 30 fenomeno baby criminalit224

© Quotidianodipuglia.it - La classifica delle province più pericolose d'Italia (per numero di reati). Milano è prima, una pugliese tra le prime 30. Fenomeno baby criminalità

News recenti che potrebbero piacerti

La classifica delle città più pericolose d’Italia nel 2024 - Censis “La sicurezza fuori casa”, Milano è la meno sicura con 69,7 reati ogni mille abitanti. Scrive lettera43.it

Incidenti, la classifica delle città più pericolose d'Italia. Due sono in Puglia - Arriva l'indice di "pericolosità" per gli incidenti. Riporta quotidianodipuglia.it

Strade pericolose e incubo buche, quali sono le città a rischio: Roma e Milano sul podio. La classifica completa - In base ai numeri di incidenti, ai tassi di incidentalità ed alle spese pro capite per la manutenzione delle strade, l’International Center ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Classifica Province Pi249 Pericolose