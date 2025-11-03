La classifica delle province più pericolose d' Italia per numero di reati Milano è prima una pugliese tra le prime 30 Fenomeno baby criminalità

Milano è la provincia più pericolosa d'Italia. O almeno quella nella quale sono stati commessi più reati nel 2024. Lo stabilisce lo studio sull'indice di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La classifica delle province più pericolose d'Italia (per numero di reati). Milano è prima, una pugliese tra le prime 30. Fenomeno baby criminalità

News recenti che potrebbero piacerti

A guidare la classifica delle province più care è Rimini (607,27 euro), mentre Ferrara si conferma la più economica (542,45) - facebook.com Vai su Facebook

La classifica delle città più pericolose d’Italia nel 2024 - Censis “La sicurezza fuori casa”, Milano è la meno sicura con 69,7 reati ogni mille abitanti. Scrive lettera43.it

Incidenti, la classifica delle città più pericolose d'Italia. Due sono in Puglia - Arriva l'indice di "pericolosità" per gli incidenti. Riporta quotidianodipuglia.it

Strade pericolose e incubo buche, quali sono le città a rischio: Roma e Milano sul podio. La classifica completa - In base ai numeri di incidenti, ai tassi di incidentalità ed alle spese pro capite per la manutenzione delle strade, l’International Center ... Si legge su leggo.it