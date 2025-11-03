La classifica dei ristoranti più cari d'Italia del 2025 | quali sono i prezzi dei menù stellati
Quanto costa mangiare in un ristorante stellato? Ecco la lista dei locali più cari del 2025, da quello di Antonino Cannavacciuolo a quello di Massimo Bottura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In testa alla classifica nella “Guida dei Ristoranti d’Italia 2026” stilata dal Gambero Rosso, ci sono Massimo Bottura de La Francescana a Modena, Enrico Crippa del ristorante Piazza Duomo ad Alba (Cuneo) e Niko Romito del ristorante Reale a Castel di Sang - facebook.com Vai su Facebook
La classifica dei ristoranti più cari d’Italia del 2025: quali sono i prezzi dei menù stellati - Ecco la lista dei locali più cari del 2025, da quello di Antonino Cannavacciuolo a quello di Massimo ... Da fanpage.it
Ristoranti, classifica dei più cari d'Italia: da Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo all'Osteria Francescana di Massimo Bottura, tutti i prezzi dei menù - Una cena da sogno nei ristoranti più lussuosi e rinomati d'Italia. Lo riporta msn.com
La classifica dei ristoranti più cari d'Italia: tutti i prezzi e i menu dal locale di Cannavacciuolo a quello di Massimo Bottura - Una cena da sogno nei ristoranti più lussuosi e rinomati d'Italia. Segnala msn.com