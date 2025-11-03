La chirurgia plastica nei percorsi di affermazione di genere mostra il suo volto più nobile

Negli ultimi anni, la chirurgia plastica ha assunto un ruolo sempre più centrale in un ambito che va ben oltre la pura estetica: l’ affermazione di genere. È un tema complesso e profondamente umano, in cui scienza, psicologia ed empatia si intrecciano nel rispetto dell’identità individuale di ogni persona. Affrontare una transizione di genere non significa soltanto modificare il proprio corpo, ma intraprendere un percorso di riconciliazione con se stessi. È un cammino interiore che coinvolge emozioni intense, dubbi, attese e, soprattutto, il desiderio profondo di sentirsi finalmente in armonia con la propria identità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

