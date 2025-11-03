La chiesa ‘senza selfie’ | a Roma c’è un gioiello che si nasconde dietro un palazzo

Ormai lo sappiamo tutti bene: in giro per la Capitale esistono luoghi così discreti da sembrare invisibili, anche a chi ci passa davanti ogni giorno. È il caso di una chiesa che è praticamentesenza facciata, nascosta dietro un palazzo imponente e per questo esclusa dai giri turistici e dai selfie di massa. Ma dietro quella parete anonima si cela un tesoro d’arte e storia che merita di essere riscoperto. Si tratta di San Lorenzo in Damaso! Leggi anche: — A Roma c’è un palazzo con un fiume in una stanza: ecco dove si trova La “chiesa senza selfie” di Roma: u n segreto nel cuore della Cancelleria. 🔗 Leggi su Funweek.it

