La chat WhatsApp piena di maldicenze e l’impossibilità di avere un’informazione corretta

Ricapitolando, un gruppo di femministe accusate di mettere alla gogna i propri bersagli, in seguito alla denuncia di una delle loro vittime e alla conseguente indagine della magistratura, finisce a sua volta alla gogna sulla stampa, che come al solito pubblica tonnellate di intercettazioni (in questo caso trascrizioni da una chat WhatsApp) strapiene di pettegolezzi, maldicenze, insulti e sproloqui che poco o nulla hanno a che fare con l’oggetto dell’inchiesta, anche da parte di persone mai nemmeno indagate, in un gioco di specchi in cui è difficile tenere a mente chi siano i persecutori e chi i perseguitati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

