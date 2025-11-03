La chat WhatsApp piena di maldicenze e l’impossibilità di avere un’informazione corretta

Linkiesta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricapitolando, un gruppo di femministe accusate di mettere alla gogna i propri bersagli, in seguito alla denuncia di una delle loro vittime e alla conseguente indagine della magistratura, finisce a sua volta alla gogna sulla stampa, che come al solito pubblica tonnellate di intercettazioni (in questo caso trascrizioni da una chat WhatsApp) strapiene di pettegolezzi, maldicenze, insulti e sproloqui che poco o nulla hanno a che fare con l’oggetto dell’inchiesta, anche da parte di persone mai nemmeno indagate, in un gioco di specchi in cui è difficile tenere a mente chi siano i persecutori e chi i perseguitati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

la chat whatsapp piena di maldicenze e l8217impossibilit224 di avere un8217informazione corretta

© Linkiesta.it - La chat WhatsApp piena di maldicenze, e l’impossibilità di avere un’informazione corretta

Leggi anche questi approfondimenti

WhatsApp: in arrivo la privacy avanzata delle chat - In fase di test una nuova funzionalità interessante WhatsApp dedicata alla privacy avanzata delle chat: a cosa serve e come funziona. Segnala punto-informatico.it

Il trucco per rendere invisibile una chat WhatsApp senza cancellarla - Se hai una chat che vuoi tenere nascosta senza doverla eliminare, WhatsApp offre diverse soluzioni per proteggere la tua privacy. Da esquire.com

Whatsapp, ora puoi impedire ai tuoi contatti di esportare le foto o la cronologia della chat - Proprio in queste ore, infatti, l’app di messaggistica ha annunciato la nuova ... Si legge su wired.it

Cerca Video su questo argomento: Chat Whatsapp Piena Maldicenze