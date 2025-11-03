Se non ci fosse stato davvero, il caso delle “ femministe radicali ” che pianificavano in chat persecuzioni contro il maschio fedifrago e insultavano a destra ma soprattutto a manca, bisognava inventarlo. Il caso delle “femministe radicali” è multifunzionale come un coltellino svizzero. La vicenda che coinvolge Carlotta Vagnoli e altre influencer, unite dal desiderio di vendicare un tradimento patito da una di loro e dal fiele distillato sulla chat “Fascistella” di Whatsapp contro personalità ambosessi e più o meno intoccabili del pantheon della sinistra e dei benpensanti in genere (da Sergio Mattarella a Liliana Segre, da Michela Murgia a Cecilia Sala ), sul piano politico-mediatico è multifunzionale come un coltellino svizzero: getta discredito sulle femministe meno composte e salottiere, mettendole in ridicolo e sottolineandone la doppia morale; consente ai maschi di rivendicare, una volta tanto, il ruolo di vittime di stalking e violenza psicologica da parte delle donne; permette di impallinare, lateralmente, anche il movimento pro-Pal, sostenuto da alcune appartenenti al gruppo; divide il campo delle femministe che, a quanto pare, non aspettavano altro che potersi distinguere in “buone” e “cattive”. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La chat Fascistella e il cortocircuito del femminismo