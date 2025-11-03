La Cgil lancia l’allarme per la Sanità | nella Manovra i fondi sono insufficienti
Le risorse destinate alla sanità pubblica nella manovra del Governo sono « del tutto insufficienti» ad affrontare la crisi del Servizio Sanitario Nazionale. A denunciarlo è la segretaria confederale della Cgil, Daniela Barbaresi, che parla di “un drammatico sottofinanziamento” e di una scelta politica che riduce la quota di ricchezza nazionale destinata alla tutela della salute. Secondo i dati elaborati dall’Area Stato sociale della Cgil, nel 2025 il Fabbisogno Sanitario Nazionale sarà pari a 136,5 miliardi di euro, circa il 6,05% del Pil. Un livello che rappresenta – sottolinea il sindacato – il valore più basso degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
