La Cgil difende chi non lavora più | quasi la metà degli iscritti è in pensione e la credibilità si abbassa

C’è un dato che racconta più di mille slogan: quasi la metà degli iscritti alla Cgil è composta da pensionati. Non è un’accusa politica, ma un numero ufficiale. Su 5.172.844 iscritti totali nel 2024, ben 2.419.020 sono ex lavoratori in pensione. In percentuale, il 46,8%. Significa che un iscritto su due non fa più parte del mondo del lavoro attivo. Un sindacato che pretende di rappresentare gli operai, gli impiegati, i precari e gli autonomi, ma che in realtà è guidato da un esercito di pensionati, appare sempre meno credibile come portavoce di chi ogni giorno lavora davvero. La Cgil difende chi non lavora più?. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

