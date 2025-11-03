La Casa della Cultura cuore pulsante del centro storico | il bilancio a sei mesi dall' apertura
A sei mesi dalla sua apertura, la Casa della Cultura di Foiano della Chiana, situata nella centrale piazza Cavour, si conferma come uno dei progetti più significativi e trasformativi per la vita culturale e sociale del paese.Nata nell’aprile 2025 come spazio polifunzionale dedicato alla musica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
