La Casa della Cultura cuore pulsante del centro storico | il bilancio a sei mesi dall' apertura

A sei mesi dalla sua apertura, la Casa della Cultura di Foiano della Chiana, situata nella centrale piazza Cavour, si conferma come uno dei progetti più significativi e trasformativi per la vita culturale e sociale del paese.Nata nell’aprile 2025 come spazio polifunzionale dedicato alla musica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it