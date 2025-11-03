La Casa della Cultura cuore pulsante del centro storico | il bilancio a sei mesi dall' apertura

Arezzonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A sei mesi dalla sua apertura, la Casa della Cultura di Foiano della Chiana, situata nella centrale piazza Cavour, si conferma come uno dei progetti più significativi e trasformativi per la vita culturale e sociale del paese.Nata nell’aprile 2025 come spazio polifunzionale dedicato alla musica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

casa cultura cuore pulsanteGulìa Urbana torna a casa: la Valle del Savuto si conferma cuore pulsante dell’arte urbana in Italia - La Valle del Savuto si conferma come epicentro creativo della street art italiana. Da ilreventino.it

casa cultura cuore pulsanteUdine ricrea la Casa della Pimpa nella mostra per i 50 anni - E' la vera casa della Pimpa il cuore pulsante della mostra inaugurata a Udine in occasione del 50/o compleanno del leggendario cane a pois rossi, nato dal genio di Francesco Tullio Altan. Lo riporta ansa.it

Splendida gita d’autunno sul Lago di Como, l’orrido di Bellano e la Casa del Diavolo - copri l'orrido di bellano sul lago di como: la gola naturale formata dal pioverna e il mistero della casa del diavolo. Scrive comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Cultura Cuore Pulsante