La Casa Bianca svela cosa c’è nell’accordo Trump-Xi

Formiche.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca ha diffuso alcuni dettagli raggiunti tra i leader di Stati Uniti e Cina, Donald Trump e Xi Jinping, nel faccia a faccia della scorsa settimana all’aeroporto internazionale di Busan-Gimhae, luogo asettico a ottanta chilometri da Gyeongju, dove si teneva il vertice Apec a cui entrambi partecipavano. L’intesa, per ora in linea generale (tutto sarà implementato da discussioni di livello inferiore già in corso in questi giorni), è stata criticata dai falchi anti-Cina — statunitensi e non — perché lascia troppo spazio a Pechino. Allo stesso modo, è stato criticato il lancio trumpiano del concetto di “G2”, sia da chi si sente escluso da quel sistema bipolare (ossia dal resto del mondo), sia perché con esso Trump avrebbe sancito il livellamento della Cina “alla pari” degli Usa, spiega una fonte diplomatica di un Paese non europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net

