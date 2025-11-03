La carta del docente non è ancora spendibile prof in rivolta | La formazione dobbiamo pagarla noi
Il bonus a favore degli insegnanti sarà disponibile solo a gennaio e molti non potranno partecipare a corsi di formazione e universitari che partono in autunno. 🔗 Leggi su Repubblica.it
