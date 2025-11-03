La Carrarese Giovani aggancia la vetta Il Mulazzo vince ancora e sale in alta quota

ATLETICO LUCCA 0 CARRARESE GIOVANI 2 ATLETICO LUCCA: Agozzino, Saquella, Lucchesi, Espeche, Sardi, Dal Porto (21’ st Berrettini), Stefani, Gemignani, Steffich, Tabarrani, Rocco (17’ pt Centoni). A disp. Quiriconi, Tocchini, Petretti, Dettori, Figliola, Pitti, Pacini. All. Fanucchi. CARRARESE GIOVANI: Ceragioli, Orlandi, Biasci (39’ st Bongiorni), Agyei (22’ pt Canesi, 36’ Da Pozzo), Sodini, Zuccarelli, Cucurnia, Monaco (18’ st Guidi), Iardella, Bruzzi, Dell’Amico (18’ st Manfredi). A disp. De Carli, Agnesini, Costa, Ginesini. All. Incerti. Arbitro: Di Leo di Siena. Marcatori: 19’ pt Iardella, 47’ st Bruzzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Carrarese Giovani aggancia la vetta. Il Mulazzo vince ancora e sale in alta quota

