La Caritas Diocesana accende la solidarietà | tre appuntamenti per i più bisognosi da novembre a Natale

Foggiatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Caritas Diocesana di Foggia, insieme alla Curia, promuove anche quest’anno una serie di iniziative dedicate ai più bisognosi nel periodo che precede il Natale. Un cammino di solidarietà che si apre sabato 16 novembre con la Giornata Mondiale del Povero, presso la parrocchia Santi Guglielmo e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Diocesi: Caritas Perugia-Città della Pieve, da “Semi di Carità” un nuovo progetto per promuovere la “Giustizia riparativa” con il coinvolgimento di 2 quartieri - Città della Pieve “Semi di Carità”, finanziato dall’8xmille, finalizzato a promuovere sul territorio i valori, i principi e le ... Come scrive agensir.it

Diocesi: Fidenza, domani si inaugura la sede della Caritas - È in programma per il 27 settembre a Fidenza, l’inaugurazione ufficiale della sede della Caritas diocesana, conosciuta dai fidentini come “Cenacolo di Spiritualità”, riaperta dopo 5 anni di lavori che ... Segnala agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Caritas Diocesana Accende Solidariet224