La Caritas Diocesana accende la solidarietà | tre appuntamenti per i più bisognosi da novembre a Natale
La Caritas Diocesana di Foggia, insieme alla Curia, promuove anche quest’anno una serie di iniziative dedicate ai più bisognosi nel periodo che precede il Natale. Un cammino di solidarietà che si apre sabato 16 novembre con la Giornata Mondiale del Povero, presso la parrocchia Santi Guglielmo e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
#GORIZIA Renato varca il confine nel giorno dei Santi Mentre risuona l’eco delle beatitudini – il vangelo di oggi 1° novembre – Renato Nucera, direttore della Caritas diocesana, se ne va con serena discrezione. Beati i puri di cuore. Beati i misericordiosi. - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Caritas Perugia-Città della Pieve, da “Semi di Carità” un nuovo progetto per promuovere la “Giustizia riparativa” con il coinvolgimento di 2 quartieri - Città della Pieve “Semi di Carità”, finanziato dall’8xmille, finalizzato a promuovere sul territorio i valori, i principi e le ... Come scrive agensir.it
Diocesi: Fidenza, domani si inaugura la sede della Caritas - È in programma per il 27 settembre a Fidenza, l’inaugurazione ufficiale della sede della Caritas diocesana, conosciuta dai fidentini come “Cenacolo di Spiritualità”, riaperta dopo 5 anni di lavori che ... Segnala agensir.it