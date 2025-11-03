La campagna elettorale entra nel vivo Fico secondo un sondaggio si trova in posizione favorevole
Manca meno di un mese alle elezioni regionali in Campania, un appuntamento politico di grande rilevanza che segna un cambiamento significativo dopo l'era di Vincenzo De Luca. I candidati alla presidenza, Roberto Fico, Edmondo Cirielli, Giuliano Granato, Stefano Bandecchi, Nicola Campanile e Carlo Arnese L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il mio viaggio per la campagna elettorale continua, giorno dopo giorno, tra incontri, confronti e strette di mano. ? Venerdì alle 18.30 sarò a Brentino Belluno, presso la Cantina Valdadige, per un nuovo momento di dialogo e condivisione. ? Con me ci sar Vai su Facebook
Apertura campagna elettorale in Veneto, Luca Zaia annuncia la candidatura da capolista #Lega in tutte le province, a sostegno di Alberto Stefani. Avanti tutta! - X Vai su X
Verso le regionali, la campagna elettorale entra nel vivo - Nel servizio le voci di: Vania Gava, Lega, Carlo Calenda, Azione, Nicola Campanile, candidato alla presidenza della ... Scrive rainews.it
Regione Campania, la campagna elettorale entra nel vivo (VIDEO) - In attesa della presentazione delle liste dei candidati del movimento cinque stelle, che si svolgerà oggi ... Da napolivillage.com
Elezioni Regionali, Schlein con De Luca: “in Campania vinceremo con Fico, orgogliosi di lui” - Stretta di mano tra il leader del Pd, Elly Schlein ed il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luc ... Da strettoweb.com