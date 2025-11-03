La Calabria avvia il progetto psicologi nelle scuole | 43 specialisti in 285 istituti Occhiuto | Un’epidemia nascosta
Quarantatre psicologi entreranno domani nei plessi scolastici calabresi, inserendosi in 285 scuole secondarie di primo e secondo grado per un totale di circa tremila classi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
