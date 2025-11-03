La Calabria avvia il progetto psicologi nelle scuole | 43 specialisti in 285 istituti Occhiuto | Un’epidemia nascosta

Orizzontescuola.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarantatre psicologi entreranno domani nei plessi scolastici calabresi, inserendosi in 285 scuole secondarie di primo e secondo grado per un totale di circa tremila classi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

calabria avvia progetto psicologiCalabria apripista dello psicologo a scuola: modello di cura e ascolto per tutta l’Italia - Domani in Regione la presentazione del progetto “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”: combattere il disagio giovanile con ascolto, prevenzione e supporto psicologico nelle scuole ... Come scrive quicosenza.it

Psicologo scolastico in tutte le scuole medie e superiori della Calabria. Regione avvia progetto - Tre anni di lavoro, 9 milioni di fondi europei e finalmente, da settembre, partirà il progetto per aiutare gli studenti a superare le loro difficoltà. quotidianosanita.it scrive

Domani a Catanzaro la presentazione del progetto “Lo psicologo a scuola”: Princi illustra la fase attuativa alla Cittadella regionale - Domani, lunedì 3 novembre, alle ore 10, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, l’europarlamentare, Giusi Princi, illustrerà, in un ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calabria Avvia Progetto Psicologi