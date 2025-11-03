la caduta di iva zanicchi a belve

L’ospitata a Belve resterà senz’altro un ricordo indimenticabile per Iva Zanicchi. Come ha annuciato Davide Maggio su X, al termine della registrazione dell’intervista con Francesca Fagnani, l’Aquila di Ligonchio ha ‘perso quota’ ed è caduta nel bel mezzo dello studio. #IvaZanicchi è caduta nello studio di #Belve durante la registrazione della puntata. Pare stia bene?? — Davide Maggio (@davidemaggio) October 31, 2025 Come è caduta Iva Zanicchi a Belve. Iva Zanicchi ha iniziato a perdere l’equilibrio abbandonando lo studio dopo l’intervista, prima dell’arrivo all’ormai ‘celebre’ binario. È caduta a gambe all’aria ma fortunatamente ha reagito con il sorriso ed è stata prontamente soccorsa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

