La borsa più desiderata del momento? Senza dubbio la moon bag! Un accessorio amatissimo dalle it-girl e dalle celeb perché unisce eleganza e praticità. La borsa a mezzaluna infatti è leggera, ma capiente, con tante tasche, sia interne che esterne, che permettono di portare con te tutto quello che ti serve. Si indossa come un marsupio, quindi a tracolla, ed è particolarmente comoda perché non pesa sulle spalle e si può utilizzare senza problemi per tutto il giorno. Sportiva eppure chic, questa borsa è l’accessorio giusto per completare qualsiasi look. Borsa a mezzaluna, i modelli più venduti (e amati). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La borsa a mezzaluna, che si trasforma in marsupio, è l’accessorio più venduto di novembre. E puoi indossarla così