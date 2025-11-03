La Biennale dei Licei Artistici a Volterra | c’è anche il liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo
Arezzo, 3 novembre 2025 – La Biennale dei Licei Artistici a Volterra: sessantadue opere provenienti dall’Italia e dall’estero in esposizione, una del liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo. La creatività giovanile italiana protagonista. L’arte dei giovani dei licei artistici italiani ed europei continua a viaggiare, portando il sogno dell’arte in ogni angolo del Paese e oltre confine. Le opere della V Biennale nazionale dei Licei artistici approdano in Toscana. Sarà Volterra, dal 6 al 29 novembre, a ospitare la mostra itinerante di Viaggiarte. Con l’arrivo a Volterra, la mostra itinerante ViaggiArte conferma il suo ruolo di ponte tra generazioni e culture, valorizzando i talenti emergenti degli studenti delle scuole d’arte superiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
