La banda dei musi neri venerdì 7 novembre la presentazione del libro di Maurizio Mini al Vespucci-Colombo

Violenza urbana, zone rosse, daspo, paure vere o esasperate, l'insicurezza al centro delle trasformazioni spesso radicali di una città e delle abitudini dei suoi abitanti, temi al centro della cronaca odierna che saranno affrontati venerdì 7 novembre, per i Pomeriggi della Biblioteca. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

