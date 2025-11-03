La ballata di un piccolo giocatore la recensione del film

Nel nuovo film di Edward Berger, l'attore irlandese interpreta un truffatore in fuga tra Macao e i propri fantasmi. Un racconto di inganno, destino e redenzione che potrebbe valergli una nuova corsa alla statuetta dorata.

la ballata di un piccolo giocatore la recensione del film

