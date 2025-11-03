La 46ª Fiera Campionaria chiude con 67mila visitatori e 1.500 vaccinazioni

Bergamo. La 46ª Fiera Campionaria di Bergamo chiude i battenti con un nuovo successo di pubblico: con oltre 67.000 visitatori (contro i 65.000 dell’edizione 2024) hanno animato, dal 29 ottobre al 2 novembre, i padiglioni del polo fieristico di via Lunga, confermando la manifestazione come la “fiera delle fiere” e l’appuntamento più popolare del calendario Promoberg. Notevole incremento di visitatori registrato anche nel singolo giorno festivo del 1° novembre (+4% rispetto all’anno scorso) e tracciato anche dall’aumento del 50% del numero di registrazioni avvenute tramite il sito della manifestazione, rimasta a ingresso libero e gratuito per tutti e cinque i giorni di apertura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

