Ktm 990 Rc R | la prova su strada e in pista della nuova sportiva austriaca

Ha l'aspetto e l'atteggiamento di una vera moto da gara, ma sa sorprendere per docilità e precisione quando si abbassa il ritmo. Con un bicilindrico da 947 cc e 130 Cv, tanta coppia, un'elettronica sofisticata e un prezzo di 15.990 euro, punta a segnare la rinascita del marchio di Mattighofen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ktm 990 Rc R: la prova su strada e in pista della nuova sportiva austriaca

