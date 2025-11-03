KPop Demon Hunters | Rei Ami risponde alle voci sul sequel visto il record su Netflix
KPop Demon Hunters è diventato un fenomeno culturale e il film originale Netflix più visto di tutti i tempi. Dopo aver infranto ogni record di visualizzazioni sulla piattaforma, le voci su un possibile KPop Demon Hunters 2 si sono fatte sempre più insistenti. L’ animazione carica di musica segue le avventure del popolare gruppo K-pop femminile Huntrx, composto da Rumi ( Arden Cho ), Mira ( May Hong ) e Zoey ( Rei Ami ), impegnate a cacciare demoni, inclusa la boy band rivale, i Saja Boys. Con un cast vocale stellare (che include anche Ken Jeong e Ahn Hyo-seop ) e un punteggio sbalorditivo del 95% su Rotten Tomatoes, il successo del film non è una sorpresa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
