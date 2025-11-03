KPop Demon Hunters cosa sappiamo del sequel!

Il film numero uno su Netflix, KPop Demon Hunters, sta conquistando il mondo e la star Rei Ami (Zoey) ha ufficialmente risposto alle voci di un sequel del film d’animazione di grande successo. Sul red carpet della festa di Halloween di Heidi Klum, Ami (nota per il suo ruolo di Zoey in KPop Demon Hunters ) ha parlato con E! News di un possibile sequel. La rapper coreano-americana ha dichiarato di “aspettare la chiamata, proprio come te! Lo scoprirai quando lo scoprirò io, quindi ne parleremo”. KPop Demon Hunters segue il popolare girl group K-pop mentre domina le classifiche e deve sconfiggere una boy band rivale di demoni per proteggere la luna di miele e salvare il mondo dal dominio demoniaco. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cassandra Claire parla di KPop Demon Hunters a @luccacomicsandgames e della sua prima volta alla manifestazione lucchese #luccacg25 #luccacomics #cassandraclaire #davedere - facebook.com Vai su Facebook

Il suo successo planetario l'ha reso il film Netflix più visto di sempre e il motivo è anche la capacità di Kpop Demon Hunters di andare oltre gli stereotipi dell'animazione classica, parlando alla Gen Z - X Vai su X

KPop Demon Hunters batte ogni record Netflix: la star Rei Ami rivela cosa succederà ora - Quando un film d’animazione diventa il più visto di sempre su Netflix, superando colossi e blockbuster consolidati, qualcosa di straordinario è accaduto. Lo riporta msn.com

KPop Demon Hunters 2 si fa? Cosa sappiamo del sequel su Netflix - Ma ora che il film è disponibile in streaming su Netflix, la domanda è inevitabile: ci sarà un KPop Demon ... Si legge su ciakgeneration.it

Tutto quello che devi sapere su K-Pop Demon Hunters - Pop Demon Hunters è il grande successo Netflix di animazione coreana che ha battutto tutti i record al cinema e nella musica. focusjunior.it scrive