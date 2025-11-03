KPop Demon Hunters batte ogni record Netflix | la star Rei Ami rivela cosa succederà ora

Quando un film d’animazione diventa il più visto di sempre su Netflix, superando colossi e blockbuster consolidati, qualcosa di straordinario è accaduto. KPop Demon Hunters non è solo un successo, è un fenomeno culturale che ha travolto il pubblico globale, infrangendo record che sembravano irraggiungibili e trasformando la sua colonna sonora in un caso discografico paragonabile a quello di Harry Styles e Miley Cyrus. Al centro di questa tempesta perfetta c’è Rei Ami, rapper coreano-americana che presta voce e talento musicale a Zoey, uno dei personaggi chiave del film. Durante il party di Halloween di Heidi Klum, dove si è presentata vestita proprio come Zoey nella scena d’apertura del film, l’artista ha parlato con E! News della possibilità di un sequel, una domanda che milioni di fan si stanno ponendo da settimane. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - KPop Demon Hunters batte ogni record Netflix: la star Rei Ami rivela cosa succederà ora

Altre letture consigliate

Cassandra Claire parla di KPop Demon Hunters a @luccacomicsandgames e della sua prima volta alla manifestazione lucchese #luccacg25 #luccacomics #cassandraclaire #davedere - facebook.com Vai su Facebook

Il suo successo planetario l'ha reso il film Netflix più visto di sempre e il motivo è anche la capacità di Kpop Demon Hunters di andare oltre gli stereotipi dell'animazione classica, parlando alla Gen Z - X Vai su X

?Perché la serie più amata di quest’anno dalla Gen Z è KPop Demon Hunters - Il suo successo planetario l'ha reso il film Netflix più visto di sempre e il motivo è anche la capacità di Kpop Demon Hunters di andare oltre gli stereotipi dell'animazione classica, parlando alla Ge ... Da vanityfair.it

KPop Demon Hunters: perché è diventato il film più visto nella storia di Netflix? - Un mix di idol e fantasy, arti marziali e demoni millenari: il film nato da un’idea di Maggie Kang e Chris Appelhans è diventato un fenomeno globale. Riporta vanityfair.it

A breve vedremo le idol di KPop Demon Hunters ovunque, grazie a questa storica novità - Netflix non basta, il cinema neppure: le idol di KPop Demon Hunters vogliono dominare il mondo intero e grazie a questa novità lo faranno ... bestmovie.it scrive