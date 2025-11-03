Kostic Juventus Spalletti riparte dal serbo Il retroscena che li lega risale al 2022 | ecco cosa successe quando era sulla panchina del Napoli

Kostic Juventus, c’è un retroscena che lega l’esterno serbo a Luciano Spalletti. Ecco cosa successe nel 2022 ai tempi del Napoli. I destini, a volte, fanno giri immensi e poi si incontrano. Quello di Filip Kostic e Luciano Spalletti è uno di questi. Il gol dell’esterno serbo dopo 84 secondi contro la Cremonese, all’esordio del nuovo tecnico sulla panchina della Juventus, non è affatto un caso, ma il culmine di una stima reciproca che parte da lontano. Spalletti e Kostic, infatti, potevano intersecare i loro percorsi calcistici già qualche anno fa. Lo riporta Tuttosport. Bisogna riavvolgere il nastro all’estate del 2022. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic Juventus, Spalletti riparte dal serbo. Il retroscena che li lega risale al 2022: ecco cosa successe quando era sulla panchina del Napoli

Nel 2022 Politano era sul mercato e Kostic avrebbe potuto sostituirlo. Oggi alla Juventus lo schiera sulla fascia sinistra, mentre Cambiaso è stato spostato sulla destra.

Quello di Filip Kostic contro la Cremonese (1'25'') è il secondo gol più veloce segnato dalla #Juventus in trasferta in #SerieA da quando è disponibile il dato (dal 2004/05), dopo quello di Nicola Legrottaglie contro l'Atalanta, il 20 aprile 2008 (46'').

Kostic torna a brillare, i giornali lo premiano dopo Cremonese Juve: «Nel post Tudor ha ritrovato un suo posto sulla scena».

Kostic, la rinascita e il retroscena: perché per Spalletti era importante...già quando era a Napoli - Profondità e pericolosità alla corsia sinistra, calciatore rigenerato e manovra Juve risollevata: un'altra chiave della rivoluzione tecnica del nuovo allenatore

Juventus, rinascita firmata Spalletti: Kostic e Cambiaso tornano protagonisti