Kostic era quasi del Napoli | Spalletti lo seguiva già nel 2022 Schira

Kostic era quasi del Napoli | Spalletti lo seguiva già nel 2022

Kostic avrebbe potuto vestire la maglia del Napoli: già nel 2022 Spalletti lo aveva valutato con interesse e, come si vede oggi, ha sempre nutrito grande stima per lui. Nico Schira svela il retroscena: “Destini incrociati. Filip Kostic e Luciano Spalletti, infatti, avrebbero potuto incrociare i loro percorsi calcistici già qualche anno fa, precisamente nell’estate del 2022, quando l’allora tecnico del Napoli, insieme alla dirigenza azzurra, aveva valutato l’esterno serbo per sostituire il possibile partente Matteo Politano. Quell’estate passò poi alla storia come quella della ‘Grande Rivoluzione’ in casa partenopea, con gli addii dei totem Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz e Mertens, per far spazio ai semi-sconosciuti Kim e Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Kostic, la rinascita e il retroscena: perché per Spalletti era importante...già quando era a Napoli - Profondità e pericolosità alla corsia sinistra, calciatore rigenerato e manovra Juve risollevata: un'altra chiave della rivoluzione tecnica del nuovo allenatore ... Da tuttosport.com

