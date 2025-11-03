Kostic era quasi del Napoli | Spalletti lo seguiva già nel 2022 Schira

Kostic avrebbe potuto vestire la maglia del Napoli: già nel 2022 Spalletti lo aveva valutato con interesse e, come si vede oggi, ha sempre nutrito grande stima per lui. Nico Schira svela il retroscena: “Destini incrociati. Filip Kostic e Luciano Spalletti, infatti, avrebbero potuto incrociare i loro percorsi calcistici già qualche anno fa, precisamente nell’estate del 2022, quando l’allora tecnico del Napoli, insieme alla dirigenza azzurra, aveva valutato l’esterno serbo per sostituire il possibile partente Matteo Politano. Quell’estate passò poi alla storia come quella della ‘Grande Rivoluzione’ in casa partenopea, con gli addii dei totem Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz e Mertens, per far spazio ai semi-sconosciuti Kim e Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kostic era quasi del Napoli: Spalletti lo seguiva già nel 2022 (Schira)

La Juve vince una partita con pieno merito. Koop convince in un ruolo per lui inedito, ma i migliori sono gli esterni Cambiaso e Kostic. Curiosamente, 3 giocatori finiti ai margini o quasi. Che sia il primo miracolo di Spalletti? Le prossime partite diranno. - X Vai su X

Nel 2022 Politano era sul mercato e Kostic avrebbe potuto sostituirlo. Oggi alla Juventus lo schiera sulla fascia sinistra, mentre Cambiaso è stato spostato sulla destra. - facebook.com Vai su Facebook

