Koopmeiners riscrive il suo futuro alla Juve? Cosa può accadere da qui a gennaio | arrivano novità importanti sulla sua posizione in bianconero
Koopmeiners, cambia il suo futuro alla Juve? Cosa succede da qui a gennaio: aggiornamenti importanti sulla sua situazione in bianconero. La Juventus ha investito 51,3 milioni di euro su Teun Koopmeiners, una cifra che finora ha pesato enormemente sul rendimento e sulle aspettative del giocatore. Dopo le gestioni di Thiago Motta e Igor Tudor, che non sono riuscite a trovare la quadra tattica per l’olandese, la missione di rilanciarlo è passata a Luciano Spalletti. E il nuovo tecnico ha sorpreso tutti. Nell’esordio vincente contro la Cremonese, l’allenatore di Certaldo ha proposto una soluzione drastica e inedita per la Serie A: Koopmeiners impiegato come centrale di sinistra nella linea difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Koopmeiners Juve, il tecnico promuove l'esperimento: l'olandese braccetto sinistro convince, l'allenatore non esclude di riproporlo È stato il colpo di teatro della prima Juventus di Luciano Spalletti
Luciano Spalletti ha sorpreso tutti schierando Koopmeiners come braccetto di sinistra nella difesa a tre contro la Cremonese
Spalletti sorprende ancora: Koopmeiners difensore centrale, la nuova idea tattica dell'ex CT azzurro