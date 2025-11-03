Koopmeiners riscrive il suo futuro alla Juve? Cosa può accadere da qui a gennaio | arrivano novità importanti sulla sua posizione in bianconero

Koopmeiners, cambia il suo futuro alla Juve? Cosa succede da qui a gennaio: aggiornamenti importanti sulla sua situazione in bianconero. La Juventus ha investito 51,3 milioni di euro su Teun Koopmeiners, una cifra che finora ha pesato enormemente sul rendimento e sulle aspettative del giocatore. Dopo le gestioni di Thiago Motta e Igor Tudor, che non sono riuscite a trovare la quadra tattica per l’olandese, la missione di rilanciarlo è passata a Luciano Spalletti. E il nuovo tecnico ha sorpreso tutti. Nell’esordio vincente contro la Cremonese, l’allenatore di Certaldo ha proposto una soluzione drastica e inedita per la Serie A: Koopmeiners impiegato come centrale di sinistra nella linea difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

