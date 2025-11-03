Koopmeiners l’ex allenatore all’AZ Alkmaar esalta la scelta di Spalletti | Sorpresa? Per voi fin dalle giovanili ha fatto quel ruolo Questa mossa non mi meraviglia

Koopmeiners, la mossa di Spalletti non stupisce il suo ex allenatore Jansen. L’olandese ha già giocato difensore all’AZ Alkmaar. Il presunto azzardo tattico di Luciano Spalletti, che ha schierato Teun Koopmeiners come centrale di sinistra nella vittoria contro la Cremonese, in realtà, non è affatto un azzardo. La mossa, che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori in Italia, è stata accolta con un sorriso di approvazione da chi quel giocatore lo ha lanciato nel grande calcio. A benedire la scelta del tecnico della Juventus è Pascal Jansen, attuale allenatore del New York City FC e mentore di Koopmeiners ai tempi dell’ AZ Alkmaar. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners, l’ex allenatore all’AZ Alkmaar esalta la scelta di Spalletti: «Sorpresa? Per voi, fin dalle giovanili ha fatto quel ruolo. Questa mossa non mi meraviglia»

