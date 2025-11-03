Koopmeiners fiducioso verso Juve Sporting | il messaggio del centrocampista olandese sui social Cosa ha scritto – FOTO
Koopmeiners sorride su Instagram: fiducia ritrovata dopo l’esperimento in difesa a Cremona, pronto per la battaglia contro lo Sporting. Un esperimento tattico che sembra averlo rivitalizzato, una fiducia ritrovata che si riflette anche sui social. La Juventus si prepara alla notte cruciale di Champions League contro lo Sporting Lisbona (domani, ore 21:00) e uno degli uomini più attesi, Teun Koopmeiners, suona la carica. Il centrocampista olandese, reduce dalla sorprendente e positiva prestazione da difensore centrale contro la Cremonese, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che la dice lunga sul suo stato d’animo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
#Motta fiducioso: "La responsabilità è sempre la stessa. Ecco cosa vi dico su #Koopmeiners" Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine del match #UdineseJuve https://bitly.cx/ltOR - facebook.com Vai su Facebook
? Le parole del dirigente Francois $Modesto nel pre-partita di $LazioJuve. "Igor è il nostro allenatore, siamo molto contenti del suo lavoro e fiduciosi". "Vlahovic è un professionista, $Koopmeiners è importante per la $Juve". $Juventusnews24 - X Vai su X
Jansen, lo scopritore di Koopmeiners difensore: "Può rilanciarsi in questo ruolo e dare molto alla Juve in fase di costruzione" - "Sì, con me ad Alkmaar giocò difensore centrale in una linea a quattro. Riporta tuttojuve.com
Spalletti rispolvera Koopmeiners da difensore: il passato all’AZ e le prospettive con la Juventus - Teun Koopmeiners riscopre il ruolo di braccetto difensivo: Luciano Spalletti lo schiera da difensore 7 anni dopo l'ultima volta ... Scrive gianlucadimarzio.com
Koopmeiners, ultima chance con la Juve? Una situazione delicata - Juve: 75 giorni per decidere il futuro in bianconero Il tempo stringe per Koopmeiners alla Juventus. Secondo calcionews24.com