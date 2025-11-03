Koopmeiners fiducioso verso Juve Sporting | il messaggio del centrocampista olandese sui social Cosa ha scritto – FOTO

Koopmeiners sorride su Instagram: fiducia ritrovata dopo l’esperimento in difesa a Cremona, pronto per la battaglia contro lo Sporting. Un esperimento tattico che sembra averlo rivitalizzato, una fiducia ritrovata che si riflette anche sui social. La Juventus si prepara alla notte cruciale di Champions League contro lo Sporting Lisbona (domani, ore 21:00) e uno degli uomini più attesi, Teun Koopmeiners, suona la carica. Il centrocampista olandese, reduce dalla sorprendente e positiva prestazione da difensore centrale contro la Cremonese, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che la dice lunga sul suo stato d’animo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

