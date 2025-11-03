Koopmeiners difensore? Di Gregorio parla così del compagno di squadra | Lo conosco da più di un anno e posso dire questo su di lui

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners Juve, il portiere bianconero elogia l’olandese dopo l’esperimento in difesa: ecco cosa ha detto in conferenza stampa. È stata la mossa tattica che ha spiazzato tutti, il “colpo ad effetto” (come l’ha definito  La Gazzetta dello Sport ) della prima  Juventus  di  Luciano Spalletti:  Teun Koopmeiners  schierato come braccetto di sinistra nella difesa a tre. Un azzardo, dettato dall’emergenza totale nel reparto, che ha funzionato nella vittoria per 2-1 contro la Cremonese. E a benedire l’esperimento, alla vigilia della sfida Champions contro lo Sporting Lisbona, è stato uno dei leader dello spogliatoio: il portiere  Michele Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

koopmeiners difensore di gregorio parla cos236 del compagno di squadra lo conosco da pi249 di un anno e posso dire questo su di lui

© Juventusnews24.com - Koopmeiners difensore? Di Gregorio parla così del compagno di squadra: «Lo conosco da più di un anno e posso dire questo su di lui»

Scopri altri approfondimenti

Spalletti sorprende ancora: Koopmeiners difensore centrale, la nuova idea tattica - Spalletti sorprende ancora: Koopmeiners difensore centrale, la nuova idea tattica dell'ex CT azzurro, ne parla Corsport. Riporta tuttojuve.com

Capello: "Spalletti è riuscito a convincere Koopmeiners" - Fabio Capello, ex allenatore di Juventus, Milan, Roma e Real Madrid, oltre che della nazionale inglese e di quella russa, parla della Juventus, soffermandosi sul ruolo nel quale Luciano Spalletti, nuo ... Secondo msn.com

Koopmeiners, ora o mai più: l'olandese ha 75 giorni per prendersi la Juventus - Teun Koopmeiners ha due mesi e mezzo per tornare RoboKoop e non giocarsi la Signora. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Koopmeiners Difensore Gregorio Parla