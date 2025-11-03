Koopmeiners difensore-bis? Spalletti pronto a confermarlo anche contro lo Sporting Kelly ancora ai box Cabal fuori
La Juventus di Luciano Spalletti ha trovato un equilibrio nuovo, e forse inatteso. Contro la Cremonese, l’allenatore bianconero ha sorpreso tutti schierando Teun Koopmeiners da difensore nel terzetto arretrato, sul centro-sinistra, accanto a Kalulu e Gatti. Un esperimento coraggioso, ma perfettamente riuscito: prestazione ordinata, interventi puliti, grande attenzione tattica. Ora la domanda è inevitabile: verrà confermato anche in Champions League contro lo Sporting? L’idea di Spalletti e l’esperimento di Cremona. Quando il nome dell’olandese è apparso nella distinta di Cremonese-Juventus in posizione arretrata, pochi avevano intuito la mossa di Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
