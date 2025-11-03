Kiev lancia l’operazione buio | raid sulle centrali elettriche russe la nuova strategia

L'Ucraina ha lanciato una nuova strategia militare che segna una svolta nel conflitto con la Russia. Si chiama "Operazione Buio" ed è un piano di attacchi mirati contro le centrali elettriche russe, con l'obiettivo di indebolire la capacità energetica e logistica di Mosca. Una mossa che punta a spostare l'equilibrio della guerra anche sul fronte infrastrutturale. Secondo Kiev, questa strategia rappresenta una risposta diretta alla campagna russa di bombardamenti contro le infrastrutture ucraine, che ha lasciato milioni di civili senza elettricità durante l'inverno. L'obiettivo è rendere la Russia vulnerabile sul piano interno, mostrando che anche il suo sistema energetico può essere colpito.

