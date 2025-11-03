Kiev chiede all’Italia sanzioni ai giornalisti boicottaggio M5S e FI e più fondi agli ucraini

In pratica si chiede di usare i canali politici più favorevoli per costruire in Italia consenso pubblico e istituzionale a favore dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Kiev chiede all’Italia sanzioni ai giornalisti, boicottaggio M5S e FI e più fondi agli ucraini

