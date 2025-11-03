Kendall Jenner compie 30 anni | da sorellina di… a super top

Trent’anni e non sentirli. Kendall Jenner spegne oggi le candeline e, come ogni volta che accade qualcosa nella sua vita, il mondo si ferma a guardare. Personaggio mediatico fortissimo, modello di eleganza moderna e imprenditrice cool, Kendall celebra un compleanno importante. In attesa di scoprire come festeggerà, ripercorriamo il percorso che l’ha portata da “sorellina di Kim Kardashian” a icona assoluta della moda internazionale. Dagli esordi in tv alle passerelle. Kendall Jenner nel 2017 Nata e cresciuta sotto i riflettori di Los Angeles, Kendall Jenner ha vissuto l’adolescenza davanti alle telecamere di Keeping Up with the Kardashians. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Kendall Jenner compie 30 anni: da “sorellina di…” a super top

