Kawasaki Ninja stile e tecnologia per le nuove ZX-10R e ZX-10RR

La casa di Akashi ha rinnovato la propria supersportiva con un design evoluto e tecnologie all'avanguardia per prestazioni affinate. Presente a Eicma, questa nuova versione è un'evoluzione importante con un pacchetto completo di aggiornamenti, deciso a migliorare aerodinamica, controllo e performance. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kawasaki Ninja, stile e tecnologia per le nuove ZX-10R e ZX-10RR

